Über einen Mangel an Fastfood-Restaurants kann sich in Hof keiner beschweren: McDonald’s baut in der Stadt noch eine zweite Filiale. Der Bauausschuss hat dem Projekt jetzt zugestimmt. Entstehen soll das Restaurant neben der B15 und dem Toom-Baumarkt in Moschendorf und mit einem Drive-in Menschen auf der Durchfahrt anziehen.

In der Innenstadt öffnet heute (MI) außerdem die zweite Filiale der Sandwich-Kette Subway.