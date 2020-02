Fastenticket: Morgen nach den Hofer Gottesdiensten kaufen

In der Zeit von Aschermittwoch bis Karsamstag verzichten viele Menschen beispielsweise auf Süßigkeiten, Alkohol oder das Rauchen. Die Stadt Hof hat aber eine andere Idee für die Fastenzeit. Ab morgen (SO) kann man sich ein sogenanntes Fastenticket für den öffentlichen Nahverkehr holen – und zwar nach den Gottesdiensten in den evangelischen und katholischen Kirchen. Der normale Verkauf läuft schon.

Fastentickets – das sind vergünstigte Fahrscheine der Hofer Stadtwerke. Diese laden die Menschen dazu ein, in der Fastenzeit vom Auto auf den Bus umzusteigen und dabei sozusagen Klimafasten zu machen. Die Tickets sind eine Initiative der evangelischen und katholischen Kirche in Hof und kosten 50 Euro. Sie gelten dann vom 26. Febuar bis zum 11. April. Jeder, der beim Klimafasten mitmachen will, kann sich ein solches Ticket an den üblichen Verkaufsstellen, in Bussen und bei den evangelischen und katholischen Pfarrämtern kaufen. Auch im Landkreis Wunsiedel gibts es ab dem 26.Februar eine Co2-Fasten-Challenge.