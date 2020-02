Fastenticket: Kirchen, Stadt und Stadtwerke mit Angebot zum ÖPNV

Wer bereit ist, in der Zeit vom Aschermittwoch bis zum Karsamstag das Auto möglichst stehen zu lassen, kann besonders günstig mit dem Stadtbus fahren. In Hof gibt es ab kommender Woche das sogenannte „Fastenticket“ zu kaufen. Dieses Busticket gilt für 46 Tage im gesamten Stadtbus-Liniennetz in Hof – und soll den Gedanken an ein CO2-Fasten weiter verstärken.

Dabei setzt man auch auf eine möglichst breite Streuung in den regionalen Unternehmen.

Das Projekt geht auf die Initiative der evangelischen und katholischen Kirche in Hof zurück, die damit erreichen will, in der Fastenzeit alte Gewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen. Dazu gehöre auch der Klimaschutz.

Das Fastenticket ist ab nächster Woche in allen Stadtbussen, sowie dem Betriebsbüro der Stadtwerke Hof zu haben. Außerdem nach den Sonntagsgottesdiensten am 23.Februar in den evangelischen Kirchen direkt.