Fast Tempo 300 auf A93 – Autofahrer rast der Polizei davon

Die Aussage des 48-Jährigen: Er habe den Audi soeben in Deutschland gekauft und nach Italien bringen wollen. Die Polizeistreife habe er nicht wahrgenommen und «einfach seinen neuen Wagen testen» wollen. Dass er die Verkehrszeichen missachtete, sei ihm bewusst gewesen und er habe die Tatsache nicht abstreiten können, so die Polizei. «Er sah seinen Fehler ein.» Ermittelt wird dennoch gegen ihn – wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Seine Reise Richtung Italien musste er mit dem Zug fortsetzen.

Als Beamte ihn am Donnerstag an der Autobahn 8 kontrollieren wollten, habe der 48-Jährige zunächst auf etwa Tempo 220 km/h beschleunigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Erlaubt seien dort nur 120. Kurz danach sei der Mann auf die A93 Richtung Kufstein gewechselt und dort durch eine Tempo-80-Zone gerast. Danach beschleunigte er laut Polizei fast auf Tempo 300 – bei erlaubten 130. Unmittelbar vor der Landesgrenze zu Österreich fingen Beamte ihn doch noch ab.

