Fast drei Jahre nach Brumadinho-Katastrophe: Prozessbeginn

Wörth/Isar (dpa/lby) – Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 92 in Niederbayern sind acht Menschen leicht verletzt worden. Wie (…)

München (dpa) – Trauer in Hellabrunn: Bei einem Unfall sind alle vier Erdmännchen des Münchner Tierparks ums Leben gekommen. Die (…)

Aiwanger: Wegen Lohnfortzahlung vor Verfassungsgerichtshof

München (dpa/lby) – Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger will in der Frage der Lohnfortzahlung für Beschäftigte in Quarantäne vors (…)