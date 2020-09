Fast alle Testergebnisse da: Zwei neue Infektionen nach Polterabend im Saale Orla Kreis

Ein leichtes Aufatmen im Saale-Orla Kreis: Nach einem Polterabend in Rosenthal am Rennsteig ist unter anderem ja ein Mann aus dem Landkreis Hof positiv auf Corona getestet worden. Daraufhin mussten über 80 Personen in Quarantäne und sich ebenfalls testen lassen. Jetzt sind bis auf von vereinzelten Abstrichen alle Ergebnisse da: Es gibt zwei positive Ergebnisse, der Rest ist negativ ausgefallen. Die beiden positiv getesteten sind zwei Männer, die mit einer Gruppe vor dem Polterabend in Budapest gewesen sind. Damit haben sich bei dieser Reise insgesamt vier Personen infiziert, drei davon wohnen im Saale Orla Kreis. Da trotz eines negativen Ergebnisses eine Infektion nicht ausgeschlossen ist, müssen die betroffenen Personen weiter in Quarantäne bleiben. Der Landkreis Tirschenreuth meldet unterdessen drei neue Corona-Fälle. Außerdem ist ein neuer Todesfall dazugekommen. Im Hofer Land ist eine neue Corona-Infektion dazugekommen.