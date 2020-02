Fast 450 Kilo Tabak im Kofferraum

Hof (dpa/lby) – Zwei Reisekoffer, acht Eimer und Tüten mit insgesamt 446 Kilogramm Wasserpfeifentabak haben Zollbeamte bei einer Kontrolle in Oberfranken gefunden. Die Beamten überprüften auf einem Autobahnrastplatz bei Hof das Auto eines 53-Jährigen, wie das Zollamt am Donnerstag mitteilte. Weil der Kofferraum stark nach Shishatabak roch, gab der Mann zunächst an, er transportiere etwa 100 Kilogramm Tabak. Bei der genaueren Untersuchung fanden die Beamten aber fast 450 Kilogramm. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung eingeleitet, der Tabak wurde sichergestellt.