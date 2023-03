Fast 17 Millionen Euro: Neues Seniorenzentrum in Hof eingeweiht

Die Menschen werden immer älter und sind daher irgendwann auf Pflege angewiesen. Es ist deshalb wichtig, dass es genügend Pflegeplätze gibt. Ein neues Seniorenzentrum an der Kolpingshöhe in Hof wurde in der vergangenen Woche eingeweiht. Das Vorhaben hat insgesamt fast 17 Millionen Euro gekostet. Das Seniorenzentrum St. Otto bietet Platz für 80 Personen. Das Besondere: Es gibt eine Young-Care-Wohngemeinschaft für sechs junge Menschen im Alter zwischen 25 und 65 Jahren. Dort können Menschen möglichst eigenständig leben, die zum Beispiel durch einen Unfall pflegebedürftig geworden sind. Für Menschen mit weit fortgeschrittener Demenz steht die Pflegeoase mit 13 Plätzen zur Verfügung. Es gibt aber auch eine Tagespflege, die 16 Plätze umfasst.