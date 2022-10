Fassbinder, Schygulla, Ballhaus: Ausstellungseröffnung in der Hofer Freiheitshalle

Kurz vor dem Start der Internationalen Hofer Filmtage am kommenden Dienstag eröffnet am Abend eine neue Foto-Ausstellung in der Freiheitshalle. Sie zeigt Bilder von berühmten Filmpersönlichkeiten wie Regisseur Rainer Werner Fassbinder, der Schauspielerin Hanna Schygulla und dem Kameramann Michael Ballhaus. Dass die Ausstellung gerade in Hof zu sehen ist, hängt mit dem Stellenwert der Stadt als Festivalort zusammen. Fassbinder hat hier zum Beispiel mit einem Rausschmiss aus einem Hotel von sich reden gemacht. Viele dürften sich an sein Zitat „Hof bleibt doof, da helfen keine Filme“ erinnern. Die Ausstellung von Fotograf Michael Friedel eröffnet um 17.30 Uhr. Zur Eröffnung spricht der international bekannte Kulturjournalist Hans-Michael Koetzle. Die Ausstellung ist bis zum 6. Januar in der Freiheitshalle zu sehen.