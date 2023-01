Fassadenwettbewerb der Stadt Hof: Bewerbungsfrist gestartet

So ein Farbklecks in der Häuserzeile sorgt gleich für ein anderes Erscheinungsbild. Die Stadt Hof will besonders gelungene Fassadenrenovierungen oder -neugestaltungen wieder mit einer Auszeichnung prämieren. Der Bewerbungsschluss für den diesjährigen Fassadenwettbewerb ist am 31. März. Interessierte Hauseigentümer oder Malergeschäfte können sich schriftlich oder per Mail beim Fachbereich Kultur der Stadt Hof bewerben. Die Gewinner bekommen Geldpreise und Anerkennungsurkunden.

Interessierte Hauseigentümer oder auch Malergeschäfte, die die Arbeiten ausgeführt haben, können sich beim Fachbereich Kultur, Freiheitshalle, Kulmbacher Straße 4, 95030 Hof, schriftlich oder gerne auch per Mail: kultur@stadt-hof.de unter Angabe des neu gestalteten Anwesens und des Malergeschäftes bewerben.

Insgesamt sind die Preise mit 1500 € dotiert. Zusätzlich stiftet der Verschönerungsverein – Verein der Freunde Hofs e.V. einen Sonderpreis in Höhe von 150,00 €.