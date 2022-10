Fassadenwettbewerb der Stadt Hof: 1. Platz geht an Haus in der Landwehrstraße

Die Stadt Hof will Hausbesitzer dazu animieren etwas für das Stadtbild zu tun. Dafür gibt es den Fassadenwettbewerb, bei dem besonders schön umgestaltete Häuserfassaden ausgezeichnet werden. Nun hat die Stadt die Gewinner bekanntgegeben, die im letzten Jahr ihre Fassaden saniert haben. Der 1. Preis, dotiert auf 500 Euro, geht an das Gebäude Landwehrstraße 40 im Hofer Bahnhofsviertel. Das ist mit taubenblauer Farbe gestrichen worden. zudem gibt es weiße Verzierungen. Weitere Preisträger befinden sich unter anderem ebenfalls im Bahnhofsviertel, zudem am Rähmberg, in der Fischergasse, der Marienstraße, der Alten Plauener Straße und der August-Mohl-Straße. Laut der Stadt konnte allerdings dieses Mal kein Gewerbebau ausgezeichnet werden.