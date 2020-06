Fassadentausch in der Hofer Innenstadt: Wie steht es um das Dormero-Hotel?

Stadt Hof/Facebook: Hof in Bayern ganz oben - Stadtportal

Sie hat das Bild der Hofer Innenstadt geprägt – mittlerweile ist sie Geschichte: Die Fassade des ehemaligen Kaufhof. Für den neuen Pächter, die Hotelkette Dormero, wird das Gebäude ja umgebaut und bekommt aktuell auch eine neue Fassade.

Wie die allerdings aussehen soll, das bleibt vorerst ein Geheimnis – sagt Dormero-Geschäftsführerin Manuela Halm. Ob wir beim Bau zuschauen dürfen oder die fertige Fassade dann zu einem gewissen Zeitpunkt erst enthüllt wird, das entscheidet derweil der Bauherr und liegt nicht in der Hand von Dormero. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Bauarbeiten gut einen Monat ruhen müssen, die Eröffnung des Hotels ist daher erst im Sommer oder Herbst kommenden Jahres geplant. Dann wird es wohl aber eines der modernsten Hotels in der Region, mit Restaurant, Sauna und Fitness-Studio. Schon in diesem August soll dafür einer der Ankermieter sein Geschäft eröffnen – wer das ist, bleibt aber ebenfalls noch ein Geheimnis.