Faschingsumzüge: Wo ist was los in der Region?

Heute (SA) ist Faschingssamstag. An diesem Wochenende sind demnach wieder die Närrinen und Narren der Region mit ihren Faschingsumzügen unterwegs.

Einer der größten Faschingsumzüge der Region findet heute (SA) in Marktredwitz statt. Die Zuschauer können vom Markt in der Altstadt aus zuschauen. Um halb zwei startet er. Unter dem Motto Läuft.For Future findet heute außerdem der Lang-Bräu Faschingsumzug in Wunsiedel/Schönbrunn statt. Morgen (SO) Nachmittag findet dann der größte Karnevalsumzug des Vogtlands in Plauen statt. Wie im vergangenen Jahr ist dort der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer dabei. Nach zwei Jahren findet auch der Faschingsumuzg der Gemeinde Töpen morgen (SO) wieder statt. Bei allen Umzügen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.