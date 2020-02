Faschingsparty in Schönbrunn: Alkohol führt zu Schlägereien

Die Faschingssaison geht langsam auf ihren Höhepunkt zu. Die großen Umzüge in der Region waren am vergangenen Wochenende. Nach dem Umzug in Schönbrunn hat es am Samstag noch eine Party in der Brauerei gegeben. Dort gibt es eine Menge Alkohol, der auch wieder zahlreich geflossen ist. Einige sind dadurch etwas übermütig gewesen, teilt die Polizei mit.

Ein junger Mann verpasste einem anderen einen Faustschlag auf seine Nase, weil beide offenbar früher mal mit demselben Mädchen befreundet waren. Zwei andere Männer stritten auf dem Boden. Dort lagen Scherben herum, wodurch sich die beiden jeweils an ihrer linken Hand verletzten. Die Faust eines 23-Jährigen landete im Gesicht eines 20-Jährigen. Dadurch begann seine Nase zu bluten. Auf dem Nachhauseweg gab es dann noch einen größeren Streit, an dem sechs Leute beteiligt waren. Dabei gab es mehrere Schläge ins Gesicht und ein Handy fiel aus der Hand.