Die närrische Zeit hat ab morgen ein Ende. Viele feiern am Faschingsdienstag daher nochmal ausgiebig. Einige Arbeitgeber geben ihre Mitarbeitern sogar den Nachmittag frei. Bei der Stadt Hof braucht ihr es heute auch nicht versuchen. Die städtischen Fachbereiche haben ab 12 Uhr für Besucher geschlossen. Die Tiefgarage am Rathaus schließt um 14 Uhr. Auch das Landratsamt in Hof macht schon um 12 Uhr zu.