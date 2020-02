Gestern haben es die Narren in der Region nochmal ordentlich krachen lassen beim Faschingskehraus. Heute läuft wieder alles normal. Deshalb wandert auch der Rathausschlüssel in Plauen wieder an die Stadtverwaltung. Die Vogtländischen Carnevalisten und andere Plauener Faschingsgesellschaften geben am Mittag den Schlüssel und die Stadtkasse an Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer zurück.