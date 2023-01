Fasching im Landkreis Tirschenreuth: Landrat Grillmeier lädt Vereine zu Empfang ein

Egal ob die Faschingsgilde Marktredwitz-Dörflas oder die Narhalla Hof – in den nächsten Wochen und Monaten haben die Faschingsvereine in der Region viele Auftritte und Veranstaltungen vor sich. Auch im Landkreis Tirschenreuth starten die Karnevalsgesellschaften nach der Corona-Zwangspause wieder durch. Tirschenreuths Landrat Roland Grillmeier lädt die Vertreter der Faschingsgesellschaften deswegen am Abend zu einem Empfang ins Landratsamt ein. Erwartet werden unter anderem die ganzen Prinzenpaare aus dem Landkreis. Los geht’s um 19 Uhr.