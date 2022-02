Fasching 2022: Corona sorgt auch heuer Absagen

In knapp drei Wochen beginnt für alle Faschingsfreunde normalerweise die schönste Zeit im Jahr. Mit der Weiberfastnacht beginnt am 24. Februar offiziell die Faschingssaison 2022. Während Faschingsvereine in dieser Zeit normalerweise ihr Publikum mit einem bunten Programm überraschen, fällt die Saison heuer das zweit Mal in Folge der Corona-Pandemie zum Opfer. Aus diesem Grund hat der Faschingsverein „Narhalla Hof“ und auch die „Tanzsportgarde Wunsiedel“ ihre Saison bereits vollkommen abgesagt. Die Faschingsgilde Marktredwitz / Dörflas hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben:

…so Präsident der Faschingsgilde, Benjamin Schenk.

Auch im Hirschberger Faschingsclub Blau Gelb ist aktuell noch ein kleines Programm im Freien geplant. Alle Vereine hoffen darauf, dass die Saison im kommenden Jahr wieder unter halbwegs normalen Bedingungen stattfinden kann.