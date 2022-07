Farben und Lacke verteilen sich nach Unfall auf Autobahn

An einem der beiden Lkw hatte sich demnach gegen 0.45 Uhr der hintere rechte Reifen gelöst und dabei die elektrische Einrichtung des Fahrzeugs beschädigt. Der Fahrer bremste den Angaben zufolge sofort, dabei koppelte sich der Anhänger ab und blieb am rechten Fahrstreifen stehen.

Nach einem Unfall zwischen zwei Lastwagen in Unterfranken hat sich ein Teil der Ladung aus Farben und Lacken auf die Fahrbahn der Autobahn verteilt. Für die Reinigung und Unfallaufnahme wurde die A70 in der Nacht zu Mittwoch bei Knetzgau in Richtung Bamberg bis zum Morgen vollständig gesperrt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Das könnte Sie auch interessieren

Quad-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Quad-Fahrer ist mit einem abbiegenden Auto in Schweinfurt in Unterfranken zusammengeprallt und gestorben. Wie die Polizei am (…)

Auto überschlägt sich: Mann wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in Unterfranken ist ein Auto drei Meter in die Tiefe gestürzt und vor einem Privatgarten zum Stehen gekommen. Der (…)

Auto fährt in Menschengruppe: Nun zwei Tote

Nach dem Unfall in der Oberpfalz, bei dem ein Auto in eine Menschengruppe am Fahrbahnrand fuhr, gibt es ein zweites Todesopfer. Eine (…)

Auto fährt in Menschengruppe: Nun zwei Tote

Ein 20-Jähriger war am Donnerstagabend mit seinem Wagen in eine Menschengruppe am Fahrbahnrand gefahren. Dabei kam ein 36 Jahre alter (…)

Auto fährt in Menschengruppe: Ermittlungen

Nach dem tödlichen Unfall im oberpfälzischen Hohenfels mit einem Toten und mehreren Verletzten gehen die Ermittlungen zur (…)

Fahrer schläft: Laster kippt mit ihm um

Ein Fahrer ist in seinem Laster eingeschlafen – und fand sich später in seinem umgekippten Fahrzeug wieder. Der (…)