Familienstützpunkte: Neue Anlaufstellen für Eltern im Landkreis Wunsiedel

Das Leben mit Kindern kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Viele Eltern fragen sich auch, was sie bei der Erziehung vielleicht besser machen könnten. Für Tipps und Anregungen wäre es gut, wenn man mit anderen Eltern sprechen könnte. Diesen Austausch will der Landkreis Wunsiedel jetzt fördern, und errichtet drei Familienstützpunkte. Sie entstehen im neuen Familienzentrum in Marktredwitz und im Kinderhort „Vier Elemente“ in Weißenstadt. Der Familienstützpunkt in Selb soll an das Familienzentrum FAM angegliedert werden. Der Startschuss für die neuen Familienstützpunkte im Landkreis Wunsiedel fällt voraussichtlich im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres. Eltern können dort nicht nur mit anderen Eltern, sondern auch mit Mitarbeitern der Koordinierenden Kinderschutzstelle und Hebammen sprechen.