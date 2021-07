Familienstreit: Polizei mit Messer bedroht

In Arzberg ist die Polizei jüngst in einen brenzligen Familienstreit geraten. Bereits am Freitag musste sie mit zwei Streifen zu einer syrischen Familie ausrücken, heißt es im Polizeibericht. Ein 22-Jähriger hat seine 18-jährige Schwester geschlagen und an den Haaren gezogen, weil er und seine Eltern mit deren Beziehung nicht einverstanden waren. Die Beamten versuchten zu deeskalieren, Bruder und Vater der Familie wollten aber immer wieder auf die Tochter losgehen. Der Vater schaffte es im Gemenge, ein Küchenmesser zu holen und es auf die Polizisten zu richten. Die konnten ihn erst davon überzeugen, das Messer wegzuwerfen, nachdem sie gedroht haben zu schießen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Vater kam allerdings in eine psychiatrische Klinik; gegen ihn und den Sohn laufen die Ermittlungen.