Familienstreit eskaliert: Tochter greift zum Messer

Aschaffenburg (dpa/lby) – Mit einem Messer hat eine Frau einen Familienstreit in Aschaffenburg beenden wollen und dabei ihrem Vater mehrere Schnittverletzungen zugefügt. «Das war wirklich eine heftige Auseinandersetzung; die haben aufeinander eingeschlagen», sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die 32-Jährige sei von ihrem Vater mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen worden. «In ihrer körperlichen Unterlegenheit wusste sie sich nicht mehr anders zu helfen und griff zu dem Messer.» Der 60-Jährige musste operiert werden. Warum er am Samstagabend mit seinem 39-jährigen Schwiegersohn in Streit geriet, wird noch ermittelt. Alle hätten davor jede Menge Alkohol getrunken, so die Polizei.