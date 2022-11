Familiensache: Urteile gegen kriminelle Mutter und ihre Drillinge

Als Mutter hat sie versagt und ihre Kinder zu Straftaten angestiftet: Vor dem Hofer Jugendschöffengericht ist in dieser Woche das Urteil gegen eine 50-Jährige und ihre jugendlichen Drillinge gefallen. Die Richterin hat bei der Urteilsverkündung nochmal deutliche Worte an die Mutter gerichtet. Es ging um eine ganze Reihe von Straftaten seit 2019. Internetbetrügereien, nicht bezahlte Bestellungen und Sachbeschädigungen – wie etwa Fassadenschmierereien und verklebte Türschlösser. Ihr Unwesen hat die Familie im Raum Hof und Helmbrechts getrieben, aber auch im Kulmbacher Land.

Für die Mutter bedeutet das jetzt: Zwei Jahre und elf Monate Gefängnis. Eine Bewährung war für die vorbestrafte Frau nicht mehr drin. Zwei ihrer Kinder müssen gemeinnützige Arbeit leisten. Ein Sohn hat drei Jahre auf Bewährung bekommen und muss für drei Wochen in Dauerarrest. Er hatte noch versucht, seinen beiden Geschwistern die Schuld anzulasten. Die beiden hatten die Taten vor Gericht gestanden.