Familienpaten gesucht: Landkreis Wunsiedel bietet wieder Schulungen an

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 Tausend Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der gestern in Marktredwitz passiert (…)

Verkehrsunfall in Marktredwitz: Keine Verletzten aber 20 000 Euro Schaden

Wasserstoffprojekte auch für andere Kommunen? Future-Energy-Lab soll in Wunsiedel forschen

Aus regenerativen Energien stellt der Elektrolyseur in Wunsiedel Wasserstoff her. Es ist die größte Anlage dieser Art in Bayern. (…)