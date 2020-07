Familien gefragt: Landkreis Wunsiedel will Angebote der Familienbildung optimieren

Die Sommerferien 2020 werden wohl etwas anders ausfallen als sonst – wegen der Corona-Pandemie werden viele in diesem Jahr zu Hause (…)

Landkreis Wunsiedel bietet wieder Jugendsommerpass an

Kinder-Kulturbeutel Fichtelgebirge: Gegen die Langeweile daheim

Kreativ sein und aus einer Not eine Tugend machen – so ist es sicherlich vielen Menschen in der Corona-Krise gegangen. (…)