Familien auf Zeit: Landkreis Wunsiedel sucht Pflegefamilien

Es gibt Situationen, in denen können Kinder nicht mehr bei ihren Eltern bleiben. In einem solchen Fall springt eine Pflegefamilie ein. Der Landkreis Wunsiedel sucht jetzt neue Familien, die dafür infrage kommen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Pflegekinder deutlich angestiegen. Pflegefamilien arbeiten eng mit dem Jugendamt zusammen, bekommen ein Pflegegeld, nehmen an Fortbildungen teil und sind eine Alternative zum Heim. Ziel ist es, die Kinder wieder zu den leiblichen Eltern zurückzubringen. Wer Interesse daran hat, muss ein Eignungsverfahren und Seminar absolvieren. Infos gibt’s beim Kreisjugendamt Wunsiedel und hier:

Heike Burger, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Telefon 09232 80-321

Doris Fröhlich, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Telefon 09232 80-312

Jasmin Köstler, Sozialpädagogin B.A. (FH) Telefon 09232 80-317

Melanie Reuß, Diplom-Sozialpädagogin (FH) Telefon 09232 80-347