Familie nach Deutschland geschleust: An Autobahn ausgesetzt

In Oberbayern hat ein unbekannter Lastwagenfahrer eine sechsköpfige Familie an der Autobahn 8 ausgesetzt. Die Familie lief am Montag anschließend etwa eine Stunde entlang der Autobahn, bis Einsatzkräfte sie nahe Frasdorf (Landkreis Rosenheim) stoppte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Auf der Dienststelle gaben der 43-jährige Vater und die 41-jährige Mutter an, dass sie als Kurden in ihrem Herkunftsland Türkei unterdrückt und verfolgt würden. Deshalb hatten sie sich und ihre 12-, 14-, 16- und 18-jährigen Kinder Schleusern anvertraut und diesen etwa 20.000 Euro gezahlt. Die Migranten wurden an eine Aufnahmestelle in München übergeben. Die Polizei ermittelt nun gegen den Lasterfahrer und die Schleuserorganisation.