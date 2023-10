Ein Kastenwagen mit Lenkrädern als Lieferung ist in Oberbayern auf der Autobahn 99 abgebrannt, das Feuer hat die Fahrbahn (…)

Ein Kastenwagen mit Lenkrädern als Lieferung ist in Oberbayern auf der Autobahn 99 abgebrannt, das Feuer hat die Fahrbahn (…)

Ein 86-Jähriger ist in München nach dem Einsturz seines Carports darunter begraben worden. Der Sohn sei mit seiner Familie (…)

Bei der Entgleisung eines Güterzuges ist in Oberbayern ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Der Triebwagen war laut (…)

Bei der Entgleisung eines Güterzuges ist in Oberbayern ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Der Triebwagen war laut (…)

Zwei tödliche Bergunfälle in den bayerischen Alpen

Zwei Männer waren in den bayerischen Alpen unterwegs. Am Wochenende wurden ihre Leichen geborgen. Was ist passiert? (…)