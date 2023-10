Bei der Entgleisung eines Güterzuges ist in Oberbayern ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Der Triebwagen war laut (…)

Zwei tödliche Bergunfälle in den bayerischen Alpen

Zwei Männer waren in den bayerischen Alpen unterwegs. Am Wochenende wurden ihre Leichen geborgen. Was ist passiert? (…)