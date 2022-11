Falschmeldungen und Verschwörungstheorien: Informationsveranstaltung im Vogtland

Gerade zum Thema Corona hat es viele Verschwörungstheorien und sogenannte Fake News – also Falschmeldungen -gegeben. Auch zum Krieg in der Ukraine werden aktuell immer wieder Desinformationen in den Sozialen Medien verbreitet. Darauf macht die Initiative Medienbildung Vogtland nun in einer Mitteilung aufmerksam. Im Rahmen einer kostenlosen Infoveranstaltung will die Initiative heute (03.11.) über das Thema aufklären. Unter anderem wird besprochen, welche Motive hinter den Falschmeldungen stecken und wie ihr sie von „richtigen“ Meldungen unterscheiden könnt. Los geht’s heute um 15 Uhr in der Verbraucherzentrale in Auerbach.