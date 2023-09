Falschfahrerin mit über zwei Promille: Vollsperrung

Bei einem Streit über die Fahrweise eines Autofahrers hat ein Radfahrer in Regensburg den Mann geschlagen und ihn dabei leicht (…)

Diebe haben etwa 20 Tonnen Äpfel auf einer Obstplantage im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz gestohlen. Nach Angaben der (…)

Um 20.000 Euro soll ein Mann in Regensburg die Deutsche Post betrogen haben. Der 30-Jährige habe mehrfach hochwertige Ware (…)

Ein betrunkener Autofahrer hat ein Polizeifahrzeug angehupt, obwohl er in dem Moment gerade einen Verkehrsverstoß beging. Der (…)

Fahrer fährt über Mittellinie und hupt Polizei an

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Hof leicht verletzt worden, nachdem er sich zuvor mutmaßlich ein Rennen mit zwei weiteren (…)

Unbekannte verwüsten Schulen im Landkreis Regensburg

Unbekannte haben im Landkreis Regensburg in zwei Schulen randaliert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hinterließen sie in der (…)