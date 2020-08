Falsches Stockwerk: Frau löst Ermittlungen aus

Aschaffenburg (dpa/lby) – Eine junge Frau hat sich in Aschaffenburg nachts in der Tür geirrt und dadurch Ermittlungen zu einem versuchten Einbruch ausgelöst. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten gemeldet, dass zwei Personen einbrechen wollten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Bewohner die Tür überprüfen wollten, rannten die zwei Verdächtigen davon.

Die Ermittlungen führten zu der jungen Frau. Sie habe Ende Juli kurzzeitig die Wohnung ihres Bruders genutzt und sich im Stockwerk geirrt, erklärte die Polizei. Der Fehler sei ihr erst aufgefallen, als sie Stimmen aus der Wohnung hörte. Daraufhin sei sie mit ihrer Begleitung davongelaufen.