Falsches Signal: CSU nicht Teil der Hofer Demo am Dienstag

Ein solidarisches Miteinander in der Pandemie. Dafür wollen morgen (DI) um 18 Uhr Menschen am Hofer Kugelbrunnen demonstrieren. Organisiert haben das die Hofer Kreisverbände von SPD, Grünen, Piraten und die Freien Aktiven Bürger in Hof.

Die Demo ist eine Antwort auf die Corona-Spaziergänge, die seit einiger Zeit montags in Hof stattfinden. Eine andere Hofer Partei nimmt an der „Hof steht zusammen Demo“ am Dienstag aber nicht teil: Die CSU.

Der CSU Kreisverband teilt mit: Das Ziel der Demonstration, nämlich ein friedliches Miteinander in der Demokratie, unterstütze die CSU. Doch vor dem Hintergrund der Corona-Lage seien solche Präsenzveranstaltungen das falsche Signal, sagt der Kreisvorsitzende Jochen Ulshöfer. Der Ortsvorsitzende Matthias Lentzen glaubt, die Demonstration werde außer Symbolik kaum Wirkung entfalten. Immerhin hätten die Corona-Spaziergänge bislang keine greifbaren Forderungen geäußert, mit denen man sich politisch auseinander setzen könne.