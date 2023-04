Falscher Zeitpunkt für Atomausstieg? Einschätzung des Energieexperten

Naturschützer haben lange darum gekämpft – heute endet endgültig die Zeit der Atomenergie in Deutschland. Die Entscheidung ist aber umstritten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagt zum Beispiel: Der Zeitpunkt ist schlecht gewählt. Die Meiler seien sicher und der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht weit genug vorangeschritten. Anders sieht das Markus Ruckdeschel von der Energieagentur Oberfranken. Gerade bei uns in Oberfranken passiere in dieser Hinsicht viel:

Geplant ist zum Beispiel ein Windpark im nördlichen Landkreis Kronach. Konkret geht es um 15 Windräder. Die reichten schon aus, um eine durchschnittliche Kommune ein ganzes Jahr mit Strom zu versorgen, so Ruckdeschel.