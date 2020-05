Falscher Sparkassen-Mitarbeiter treibt sein Unwesen: Die Polizei warnt erneut

Sie geben sich als Bankmitarbeiter aus, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Erst letzte Woche hat die Oberfränkische Polizei vor dieser dreisten Betrugsmasche gewarnt. Diesen Montag wurden in Schwarzenbach am Wald schon wieder drei Personen von so einem Betrüger angerufen. Sie alle haben von einem Mann mit leicht osteuropäischem Akzent berichtet. Er soll sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgegeben haben und sämtliche Daten, wie Ausweisnummern, Kundendaten der EC-Karte oder sogar Kontostände abgefragt haben. Von einer ihnen bekannten Vorwahl haben sich die Opfer verunsichern lassen. In einem der Fälle hat der Betrüger dann auch tatsächlich versucht, eine Überweisung zu tätigen. Alle Konten wurden rechtzeitig gesperrt, sodass den Opfern kein Schaden entstanden ist. Und dennoch warnt die Polizei auch jetzt nochmal davor, vertrauliche Daten am Telefon herauszugeben. Solche Gespräche sollten sofort beendet werden.

(Symbolbild)