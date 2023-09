Falscher Polizist raubt Seniorin aus

Ein falscher Polizist hat in Unterfranken eine Seniorin in ihrer Wohnung ausgeraubt und ist geflüchtet. Der Mann habe sich die Wertsachen der 84-Jährigen in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) zeigen lassen und sie durchwühlt, teilte die Polizei am Montag mit. Als die Frau den Betrug am Freitag bemerkte, habe er sie mit einer reizenden Flüssigkeit besprüht.

Der Täter sei anschließend mit den Ersparnissen der 84-Jährigen geflüchtet. Insgesamt habe er schätzungsweise 40 000 Euro erbeutet, sagte ein Polizeisprecher. Eine großangelegte Fahndung der Ermittler blieb zunächst erfolglos.