Falscher Impfpass und falscher Ausweis: Mann in Hof auffällig

Ob man sich gegen Corona impfen lässt oder nicht, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Was aber ganz sicher nicht geht, nur vorzugeben geimpft zu sein. Genau so einen Mann hat die Bundespolizei in einem Bus in Hof aufgegriffen. Das war aber nicht alles. Nachdem der Mann einen gefälschten rumänischen Ausweis vorgezeigt hatte, durchsuchten die Beamten den Mann und sein Gepäck. Die Polizisten fanden dabei den gefälschten Impfpass und einen seit Jahren abgelaufenen türkischen Reisepass, der aber eine gültige Niederlassungserlaubnis für Deutschland enthielt. Den Impfpass hat der 51-Jährige nach eigener Aussage von einem Unbekannten in Berlin gekauft.

Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Aufenthalt ohne Pass zu. Die falschen Dokumente hat die Polizei beschlagnahmt.