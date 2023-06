Falsche Spendensammler oder Heizungsmonteure: Polizei warnt vor Betrügern in Plauen

In Plauen versuchen es Betrüger seit einigen Wochen gleich mit unterschiedlichen Maschen. Die Polizei warnt. Die Bürger im Stadtgebiet berichten zum Beispiel von falschen Spendensammlern, vermeintlichen Heizungsmonteuren und Anbietern anderer Dienstleistungen. Unter einem Vorwand verschaffen sich die Täter Zugang zu Wohnungen. Sie verhalten sich hektisch und ablenkend, und können so unbemerkt Schmuck oder Bargeld ihrer meist älteren Opfer stehen. In drei Fällen ist so eine Schadenssumme von etwa 700 Euro zusammengekommen. Die Täter haben mit ausländischem Akzent gesprochen und waren zwischen 25 und 30 Jahre alt. Die Polizei rät deshalb dazu, unbekannten Personen niemals Zutritt zur eigenen Wohnung zu verschaffen.