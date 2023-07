„Falsche Polizisten“: Zwei Fälle von Amtsanmaßung im Vogtland

Im Vogtlandkreis waren gestern „falsche Polizisten“ unterwegs, also Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben. In Treuen haben zwei Unbekannte bei einem älteren Mann geklingelt und angebliche Polizeiausweise vorgelegt. Danach haben sie aus der Wohnung des Mannes laut Polizei 4.000 Euro Bargeld gestohlen und sind verschwunden.

Im Plauener Ortsteil Chrieschwitz hatten es zwei falsche Polizeibeamte auf

ein älteres Ehepaar abgesehen, so die Polizeidirektion Zwickau. Nachdem sie aber gemerkt haben, dass es in der Wohnung des Ehepaars nichts zu holen gibt, haben sie die Wohnung verlassen.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche: Lasst keine fremden Personen in eure Wohnung. Benutzt, wenn möglich einen Türspion oder eine Kamera um zu schauen, wer sich vor eure Haustür befindet und ruft im Zweifel die richtige Polizei an!