Falsche Plakatierung: Gegner von Oberkotzauer Ortsumgehung klagen gegen Bußgeld

Im Frühjahr haben sich die Oberkotzauer bei einem Bürgerentscheid mehrheitlich für die Ortsumgehung ausgesprochen. Nach einem langen und auch angespannten Wahlkampf sollten sich die Gräben eigentlich wieder schließen. Für die Gegner der Ortsumgehung hat der Wahlkampf aber noch ein Nachspiel:

So Ina Peukes, die das Bürgerbegehren mit ins Leben gerufen hat. Gegen den Bußgeldbescheid geht die Bürgerinitiative nun gerichtlich vor. Sie soll ihre Plakate in Anlagen aufgehängt haben, wo es nicht erlaubt ist. Die Befürworter der Ortsumgehung sollen laut Peukes keinen Bußgeldbescheid erhalten haben, obwohl auch sie falsch plakatiert haben sollen. Peukes sieht sich deshalb ungerecht behandelt. Am Nachmittag muss nun das Amtsgericht Hof in der Sache entscheiden.