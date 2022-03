Falsche Microsoft-Mitarbeiter: Polizei warnt erneut vor Telefon-Betrugsmasche

„Hallo – hier ist Microsoft. Es geht um ihren Computer!“ – Mit solchen oder ähnlichen Anrufen, versuchen Betrüger bereits seit einiger Zeit Geld zu erbeuten. Die vermeintlichen Mitarbeiter verschaffen sich gezielt Zugriff auf Computer und versuchen an persönliche Daten zu gelangen. So ist es zuletzt einem 74-jährigen Mann aus dem Landkreis Wunsiedel ergangen. Durch professionelle Gesprächsführung ist es dem Betrüger gelungen, Fernzugriff auf den PC des Rentners zu bekommen und an sensible Daten zu gelangen. Die Folge: Der 74-jährige ist nun um mehrere Tausend Euro ärmer. Die Polizei weist erneut darauh hin, dass Unternehmen wie beispielsweise Microsoft sich nicht unaufgefordert bei euch melden. Legt also bitte einfach auf, wenn sich jemand derart bei euch meldet. Gebt bitte außerdem niemals sensible Daten, wie zum Beispiel Bankkontodaten am Telefon heraus. Was ihr tun könnt, wenn es euch doch erwischt hat, könnt ihr auf unserer Webseite nachlesen.

So schützt ihr euch:

Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei euch melden, ohne dass ihr darum gebeten habt: Legt einfach den Hörer auf.

Gebt auf keinen Fall private Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

Gewährt einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf euren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn es euch doch getroffen hat: