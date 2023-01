Falsche Lottoverträge: Verbraucherzentrale Auerbach warnt vor Gewinn-Versprechen

31 Millionengewinne hat es im vergangenen Jahr alleine in Bayern gegeben. Über so einen Gewinn würden wir uns wahrscheinlich alle freuen. Diese Tatsache nutzen Betrüger aus. Sie locken Personen am Telefon mit mehreren tausend Euro, schließen dann aber falsche Lottoverträge ab. Die Anrufer erfragen die Kontodaten, um den Gewinn überweisen zu können. So passiert in Auerbach im Vogtland. Statt einem Gewinn erhielt der Geschädigte allerdings ein Begrüßungsschreiben. Er solle doch für 79 Euro im Monat an den Ziehungen des Deutschen Lottoblocks teilnehmen. Der Einfachheit halber seien seine Lotto-Tipps gleich beigefügt. Die Verbraucherzentrale Auerbach rät in solchen Fällen dazu, sofort einen Widerruf zu schreiben und Geld, das eventuell bereits abgebucht wurde, unverzüglich zurück buchen zu lassen.