Fall Peggy: Ermittlungen nach über 19 Jahren eingestellt

Es ist offiziell: Der Fall Peggy ist ab sofort ein sogenannter Cold Case. In einer gemeinsamen Presseerklärung haben die Staatsanwaltschaft Bayreuth und das Polizeipräsidium Oberfranken bestätigt, dass der Verdächtige Manuel S. nicht angeklagt wird und der Mordfall damit geschlossen ist. Damit endet eine über 19-jährige Ermittlungsarbeit mit vielen Wendungen – von der Verurteilung Ulvi K.’s bis hin zu dem Pilzsammler, der vor vier Jahren Peggys Knochen in einem Waldstück entdeckt hatte. 2018 waren neue Spuren aufgetaucht, die Manuel S. schließlich in den Verdacht gerückt haben. Gestanden hatte er, die Leiche des Mädchens in den Wald gebracht zu haben. Er hat jedoch immer bestritten, sie ermordet zu haben. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn haben das Gegenteil nicht beweisen können.

so der leitende Oberstaatsanwalt Bayreuth, Martin Dippold.