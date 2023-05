Fall Natalia: Heute stehen die Plädoyers an

Nach mehreren Verhandlungstagen und einem Ortstermin am vermeintlichen Tatort in einer Kleingartenanlage, stehen im Fall Natalia aus Bad Rodach heute die Plädoyers vor dem LG Coburg an. Die junge Frau war vor gut einem Jahr tot in einem Waldstück am Wolfgangsee bei Coburg gefunden worden. Auch das Urteil könnte heute schon fallen.

Der Angeklagte soll mit Natalia eine Affäre gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Er soll seine Geliebte Natalia S. erwürgt haben. Der Mann hat zwar ein Teilgeständnis abgelegt. Absichtlich will er die 28-jährige Bad Rodacherin aber nicht getötet haben.