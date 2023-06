Fall Heiko F.: Bald Anklageerhebung wegen Mordes?

Vor genau vier Monaten ist der 48-jährige Heiko F. aus Mainleus ums Leben gekommen. Die Bayreuther Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Mann und eine Frau wegen des Verdacht des Mordes. Nun könnte es bald zur Anklageerhebung kommen, berichtet der Nordbayerische Kurier. Was ist in dem Fall zwischenzeitlich bekannt?

Mitte Februar entdeckt eine Spaziergängerin in einem Wald bei Kasendorf die übel zugerichtete Leiche von Heiko F. Tatort soll aber ein heruntergekommenes Gebäude in Mainleus gewesen sein, in dem der 48-Jährige in einer WG gelebt hat – mit den beiden Tatverdächtigen. Das sind der 24-jährige Marcel E., ein Kurierfahrer, der den Toten mit seinem Paketlieferwagen in den Wald geschafft haben soll, und Tina H., 41 Jahre alt. Auch ihr Lebensgefährte soll an dem Mord beteiligt gewesen sein. Nach mehreren Schlaganfällen ist der Mann aber inzwischen nicht mehr ansprechbar. Zum Tatablauf machen die Ermittler bis jetzt keinerlei Angaben. Es soll in der Wohngemeinschaft aber einen heftigen Streit gegeben haben.