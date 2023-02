Fake-Online-Shops: Verbraucherzentrale warnt vor neuer Betrugsmasche

Erst in der vergangenen Woche haben Schockanrufer einer Seniorin aus Arzberg im Landkreis Wunsiedel 10.000 Euro abgeknöpft. Betrüger überlegen sich aber immer wieder neue, dreiste Tricks. Der Verbraucherschutz warnt gerade vor einer neuen Online-Betrugsmasche. Dabei greifen Betreiber von Fake-Online-Shops die Kontodaten ab und bestellen dann damit bei anderen Shops. Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern gegenüber Radio Euroherz:

Das heißt also: Wer darauf reinfällt, zahlt doppelt. Im schlimmsten Fall kommt dann eine Mahnung oder ein Inkassobrief von dem Online-Shop, bei dem der Betrüger in Eurem Namen bestellt hat, sagt Tatjana Halm. Deswegen: Unbedingt den Lieferschein kontrollieren und sich notfalls an den Online-Shop wenden.