Fairtrade-Produkte: Ausstellung im Landratsamt in Schleiz

Wir wollen beim Einkaufen gerne alle möglichst wenig bezahlen. Damit sparen wir oft aber nicht nur an der Qualität. Wir schaffen auch Nachteile für diejenigen, die die Produkte erzeugen. Im Foyer des Landratsamtes in Schleiz im Saale-Orla-Kreis soll eine Fotoschau von Fairtrade Deutschland bis zum 18. April zum Nachdenken anregen. Es geht dabei um Fairtrade-Produkte. Die Ausstellung soll zum Beispiel zeigen, wie wir als Verbraucher durch unser Konsumverhalten Kleinbauern unterstützen oder Kinderrechte in Herstellungsländern stärken könnten.