Fair Trade: Landkreis Wunsiedel erhält das Siegel

Was mit der Idee angefangen hat, zum Beispiel Arbeitskräfte auf Kaffeeplantagen besser zu bezahlen, ist jetzt viel mehr: Der Fair-Trade-Gedanke ist schon lange auch hier in der Region angekommen. Der Landkreis Wunsiedel hat das jetzt auch schwarz auf weiß: Er hat jetzt nämlich das Fair Trade Siegel erhalten. Dafür hat er sich ja beworben. Per Grundsatzbeschluss hat der Kreistag beschlossen, zukünftig immer auf Nachhaltigkeit, Ökologie und Langlebigkeit zu achten. Dazu gehört beispielsweise auch, regionale Einkäufe zu unterstützen. Damit übernehme man soziale Verantwortung und möchte sich als innovative und weltoffene Region positionieren, sagt dazu der Wunsiedler Landrat Peter Berek.