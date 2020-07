Würzburg (dpa/lby) – Bei einem Brand einer Fahrzeughalle in Würzburg-Dürrbachtal sind mehrere Hunderttausend Euro Schaden entstanden. Ein Lastwagen, der in der Halle stand, brannte komplett aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde «in Mitleidenschaft» gezogen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.