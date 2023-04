Fahrzeug überschlägt sich auf Autobahn

Ein 77 Jahre alter Münchner ist am Mittwoch mit seinem Auto auf der Autobahn 96 bei Germering in Oberbayern gegen die Leitplanke geprallt und schwer verletzt worden. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, wie die Polizei berichtete. Der Mann wurde demnach mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen.

Die A96 war in Richtung München voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Gilching abgeleitet. Es kam laut Polizei zu erheblichen Behinderungen auf der Autobahn und den Umleitungsstrecken.